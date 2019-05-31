В орловском МУПе найден вредитель

31.5.2019 | 12:34 Новости, Общество

Хорошо выращивать цветы «Зеленстрою» вновь помешала Frankliniella.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сотрудники этого ведомства совместно с экспертами ФГБУ «ЦНМВЛ» провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния.

Они обследовали шесть теплиц закрытого грунта общей площадью 1,1 га, которые находятся на территории муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой». Эксперты искали вредителей, вернее, одного известного им вредителя.

Ранее в теплицах «Зеленстроя» был обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). Это насекомое способно вредить более чем 300 видам растений из различных семейств, но особое предпочтение оно отдает хризантемам, розам, цинерариям и даже огурцам.

«Личинки и имаго питаются клеточным соком, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Сначала это вызывает возникновение желтых некротических пятен и серебристых штрихов. При нарастании численности вредителя появляются некрозы и отмирают участки растительной ткани».

На территории предприятия была установлена карантинная фитосанитарная зона по этому вредителю. Но вывести опасное насекомое это пока не помогло. Новое обследование вновь выявило очаги его обитания, что было подтверждено результатами энтомологической экспертизы ФГБУ «ЦНМВЛ».

В ТУ Россельхознадзора добавили, что из-за данного вредителя у цветочных культур ухудшается декоративность, а у овощных снижается общая урожайность и качество плодов.

«Распространяется вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом, орудиями производства», — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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