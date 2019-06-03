Орловщина получила от приватизации в 2,5 раза меньше, чем заработал губернатор

Чиновники отчитались о продаже государственного имущества Орловской области.

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации государственного имущества Орловской области на 2018-2020 годы был представлен на прошедшем заседании депутатов Орловского облсовета. В план был включен один объект незавершенного строительства, 7 объектов недвижимости и 5 объектов движимого имущества (3 автомобиля, зерно пшеницы 3-го класса с клейковиной 23% в количестве 1220 тонн, а также зеркало).

Кроме того, в программу приватизации попали 32 объекта электроэнергетики. Впрочем, они стояли особняком – их приватизировали путем внесения в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго».

В своем отчете областной департамент государственного имущества и земельных отношений подчеркнул, что аукционы объявлялись неоднократно. Однако желающих принять в них участие практически не было.

Только в октябре 2018 года по результатам открытого аукциона удалось реализовать зерносклад в Орловском районе. Цена сделки составила 1,27 миллиона рублей. Остальные аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.

Совокупный доход бюджета Орловской области от реализации государственного имущества в 2018 году составил чуть более 1,15 миллиона рублей. Дело в том, что около 100 тысяч рублей чиновники потратили на проведение приватизации, в частности на оценку рыночной стоимости объектов.

Напомним, что декларированный доход губернатора Орловской области Андрея Клычкова за 2018 год составил 2,824 миллиона рублей. Таким образом, Орловщина заработала на приватизации госимущества почти в 2,5 раза меньше, чем губернатор на своей должности.

ИА «Орелград»