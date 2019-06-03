В Орле изъяли просрочку для животных

3.6.2019 | 17:00 Новости, Общество

Недоброкачественные ветпрепараты были обнаружены в зоомагазине.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено в ходе плановой выездной проверки в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности.

Инспекторы ведомства посетили один из зоомагазинов, расположенный в Орле. В результате был зафиксирован факт реализации лекарственного препарата с истекшим сроком годности.

«Совместно с доброкачественными лекарственными средствами для ветеринарного применения хранились лекарственные препараты с нарушением температурных условий хранения, предусмотренных инструкцией по применению, а также с неустановленными сроками хранения после первого вскрытия флакона и с истекшим сроком годности», — пояснили в ведомстве.

Были выявлены и другие нарушения. На владельца составили административный протокол. Дело было рассмотрено арбитражным судом Орловской области. В результате владельца признали виновным в грубом нарушении требований и условий, предусмотренных лицензией.

«Ему было назначено административное наказание в виде штрафа, — резюмировали в ТУ Россельхознадзора. — Недоброкачественные лекарственные средства для ветеринарного применения были изъяты и уничтожены».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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