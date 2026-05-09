Над Орлом поднят дубликат Красного флага Победы

9.5.2026 | 17:06

Сегодня в сквере Танкистов состоялись митинг Памяти.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В честь 81-й годовщины Победы знаменная группа офицеров Академии ФСО России вновь водрузила дубликат Красного флага над домом № 5 на площади Мира.

Участниками торжественного митинга стали ветераны  Великой Отечественной войны и СВО, чиновники и депутаты, представители митрополии, горожане.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул:

«Поверженная фашистская Германия, Красное Знамя над рейхстагом на века останутся символами беспримерного триумфа советского народа». Он добавил: «На уникальной героической земле Орловско-Курской дуги сила и правда Русского мира переломили хребет фашистскому зверю… Сегодня сражение за правое дело ведут новые герои – участники СВО».

Спикер облсовета Леонид Музалевский напомнил, что Орел входит в число 15 городов, наиболее пострадавших в годы войны.

«Мы никогда не забудем, как после операции «Кутузов» отсюда началось шествие наших войск, гнавших фашистов до Берлина…»

Он, отметил, что в сегодняшних защитниках живет «ген победителей».

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, братской могиле и памятнику маршалу Баграмяну.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

