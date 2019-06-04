В Орле возмутились осквернением памяти маршала Жукова

4.6.2019 | 11:37 Новости, Общество

Пенсионерка Валентина Петракова обратилась к властям.

Жительница Орла Валентина Петракова записала видеообращение к главе региона Андрею Клычкову и главе администрации областного центра Александру Муромскому. Женщина считает, что размещение цирка на площади Жукова оскверняет память маршала.

«Вы отдаете в аренду цирку площадь Жукова – вроде ради заботы о тощем бюджете города. А что на деле? <…> По договору цирк платит городу за 1250 квадратных метров, а фактически занимает площадь в два раза больше. Полтора года назад делали асфальт – красивый, качественный. Разбили весь асфальт – вот вам бюджетные деньги!» — говорит Петракова.

На площади имени маршала Георгия Жукова, четырежды Героя Советского Союза, раньше принимали в пионеры, ветераны встречались с молодежью, отмечает пенсионерка. Тогда на площади был порядок, а сейчас цирковой забор перекрывает проход к памятной плите.

Петракова напомнила, что активисты хотели обустроить на площади мемориал Георгия Жукова. Депутаты областного совета эсеры Руслан Перелыгин и Денис Филипченков выделяли деньги на бюст маршала.

«Губернатор [Андрей Клычков] приехал в наш регион созидать, а не разрушать то, что создавалось поколениями десятками лет. 23 года назад народ решил так [назвать площадь]. Не вам, Андрей Евгеньевич [Клычков], менять эту площадь. Вы приехали и уедете, а нам здесь жить», — обратилась жительница к главе региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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