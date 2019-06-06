Обнародованы детали убийства на охоте под Орлом

Браконьеров было трое.

«Орловское информбюро» рассказало подробности трагедии во время незаконной охоты под Орлом. Как сообщалось ранее, один из браконьеров случайно застрелил своего товарища на территории «Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур». Мужчина погиб на месте.

Охотники загоняли дичь втроем. Они договорились идти линией с интервалом около 75 метров. Двое – погибший и стрелок – нарушили строй и вырвались вперед.

Мужчина с ружьем заметил косулю, прицелился и нажал на спусковой крючок. Но пуля попала в голову его друга.

Подозреваемый отрицает обвинение: по его мнению, раз он стрелял не наугад, а в косулю, прямой вины в убийстве нет. Но следствие считает иначе – стрелок не убедился, что на линии огня никого нет.

Кстати, выстрел был произведен из карабина «Вепрь» патроном калибра 7.62.

ИА «Орелград»