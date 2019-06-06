Обнародованы детали убийства на охоте под Орлом

6.6.2019 | 13:26 Новости, Происшествия

Браконьеров было трое.

 

«Орловское информбюро» рассказало подробности трагедии во время незаконной охоты под Орлом. Как сообщалось ранее, один из браконьеров случайно застрелил своего товарища на территории «Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур». Мужчина погиб на месте.

Охотники загоняли дичь втроем. Они договорились идти линией с интервалом около 75 метров. Двое – погибший и стрелок – нарушили строй и вырвались вперед.

Мужчина с ружьем заметил косулю, прицелился и нажал на спусковой крючок. Но пуля попала в голову его друга.

Подозреваемый отрицает обвинение: по его мнению, раз он стрелял не наугад, а в косулю, прямой вины в убийстве нет. Но следствие считает иначе – стрелок не убедился, что на линии огня никого нет.

Кстати, выстрел был произведен из карабина «Вепрь» патроном калибра 7.62.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования