Орловчанку убило деревообрабатывающим станком

6.6.2019 | 11:24 Новости, Происшествия

СК возбудил уголовное дело.

Жительница Орловского района погибла, когда ее сожитель пилил бревна на деревообрабатывающем станке, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 31 мая 2019 года в деревне Малая Фоминка. Мужчина распиливал бревна, а его 45-летняя возлюбленная стояла рядом. Из-за несоблюдения техники безопасности она получила травму шеи и скончалась.

Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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