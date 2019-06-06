Орловчанку убило деревообрабатывающим станком

СК возбудил уголовное дело.

Жительница Орловского района погибла, когда ее сожитель пилил бревна на деревообрабатывающем станке, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 31 мая 2019 года в деревне Малая Фоминка. Мужчина распиливал бревна, а его 45-летняя возлюбленная стояла рядом. Из-за несоблюдения техники безопасности она получила травму шеи и скончалась.

Расследование продолжается.

ИА «Орелград»