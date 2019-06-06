В Орловской области краснодарские розы признали небезопасными

В Ливнах пресекли продажу «опасных» саженцев.

Как сообщили в ТУ Россельхознадзора, нарушения законодательства в области карантина растений были выявлены при проведении рейда на рынке города Ливны. Нарушителями оказались физические лица.

Инспекторы обнаружили у них саженцы роз и плодовых культур, привезенных из Краснодарского края. Было установлено, что на территорию Орловской области саженцы были ввезены без карантинного сертификата, подтверждающего безопасность посадочного материала.

«Невыполнение требований действующего законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов», — заявили в Россельхознадзоре.

За нарушение Федерального закона «О карантине растений» виновные были привлечены к административной ответственности.

Тем временем, в Орле на ярмарке выходного дня на Комсомольской площади инспекторы того же ведомства пресекли продажу семи партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 145 штук без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.

Нарушителем также оказался простой гражданин. На него составили административный протокол. Специалисты напоминают, что в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней.

«Покупать такие саженцы небезопасно, — считают в Россельхознадзоре. — Кроме того, потратив немалые деньги на приобретение и время на выращивание, нет никакой гарантии, что вы получите ожидаемый результат».

ИА «Орелград»