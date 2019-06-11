У борцов с коррупцией возникли вопросы к орловскому МЧС

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура.

Сразу восемь федеральных государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Наказанию предшествовала проверка, проведенная в Главном управлении МЧС России по региону. Прокуратура установила, что сотрудники этого управления указали в своих справках недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Выявлены факты указания служащими неверных сумм полученных ими и их супругами доходов, неотражения находящихся в собственности и пользовании объектов недвижимого имущества, а также сведений об открытых в банках счетах и находящихся на них денежных средствах», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

В адрес главы ГУ МЧС было внесено представление. Именно по итогам его рассмотрения виновные были наказаны дисциплинарно.

ИА «Орелград»