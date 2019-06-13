В Орле неизвестные расстреливают собак из дротиков

Чьих это рук дело, неясно – чиновники вообще расторгли договор на отлов животных

В Железнодорожном районе Орла были обнаружены тела нескольких собак с ранениями от дротиков. Орудие убийства лежало рядом. Об одном из инцидентов рассказали в группе «ОСВВ г. Орел».

Собаку нашли возле школы №32 на улице Пушкина – она была еще жива и билась в конвульсиях. Дротик попал ей прямо между глаз. Кстати, животное было с биркой – то есть прошло вакцинацию и стерилизацию. Спасти собаку не удалось.

Волонтеры вызвали полицию и написали заявление. Это было еще в ночь на 8 июня – с тех пор зафиксировано три случая жестокого обращения с животными.

Активисты сходили на круглый стол по вопросам жестокого обращения с животными. В мероприятии участвовали представители администрации и управления ветеринарии Орловской области.

«Начальник [управления] Ветеринарии по телефону заявил, что это не они, ведь во время круглого стола волонтеры задали вопрос, есть ли отлов в городе, и их заверили, что Ветеринария расторгла договор. Тогда получается, что на территории города ходят неадекватные люди с дротиками, которые несут угрозу жизни и здоровью населения. Значит этот факт должен быть проверен прокуратурой, ведь могут пострадать и дети», — указано в группе (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

Волонтеры надеются, что полиция возбудит уголовное дело по фактам жестокого обращения с животными.

ИА «Орелград»