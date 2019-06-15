Орловский фермер не смог объяснить, что посеял

Более 20 тонн сомнительных семян ушло в землю под Орлом.

Нарушение законодательства в ходе внеплановой документарной проверки выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Она была проведена в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства, которое специализируется на растениеводстве. Было установлено, что в апреле 2019 года фермер посадил 22 тонны семян яровых культур. Из них 10 тонн составила пшеница, а 12 тонн – ячмень. Отведенная под посев площадь составила 90 га. Нарушение же выразилось в том, что семена оказались сомнительными, так как не были предварительно проверены на сортовые и посевные качества.

«Высев непроверенных семян может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – В непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных, ядовитых, наркосодержащих, а также карантинных сорных растений».

Сообщается, что по итогам проверки уже вынесено постановление о привлечении виновного к административной ответственности в виде штрафа. Также выдано предписание для устранения выявленных нарушений, хотя и непонятно, как их можно устранить – не выкапывать же пшеницу и ячмень.

ИА «Орелград»