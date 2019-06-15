Условно осужденного наркодилера все-таки посадили

Прокуратура в апелляции добилась ужесточения приговора.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет об одном из участников преступной группы, которая занималась сбытом наркотических средств. Кстати, в ее состав входила и одна женщина.

Уголовное дело было рассмотрено судом Заводского района. Лидер группировки получил 11 с половиной лет колонии, еще один участник – пять с половиной лет, а женщина 6 лет лишения свободы. Правда, ей дали отсрочку до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Четвертый же участник группы «легко отделался». Ему дали 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Прокуратура подала апелляционное представление, потребовав отменить условное наказание.

Облсуд согласился с доводами гособвинителя. Наркодилеру изменили приговор, назначив 4 года реального лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»