В Орле проверят подписи кандидатов в депутаты Госдумы

Облизбирком начал подготовку к дополнительным выборам в Госдуму.

Как уже рассказывал «Орелград», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назначила на 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутатов Госдумы в четырех областях. В Орловской области выборы состоятся в одномандатном избирательном округе №145.

Накануне региональная Избирательная комиссия провела заседание и приняла ряд важных постановлений. Одно из них касается количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения или самовыдвижения каждого кандидата.

Как следует из этого документа, в Орловской области для проверки будет отобрано по 3 894 подписи избирателей, собранных в поддержку кандидата. Если количество недостоверных или недействительных подписей составит 5 и более процентов, то будет назначена дополнительная проверка. Для нее будет отобрана 2 921 подпись избирателей.

Заниматься этим будет специально созданная при облизбиркоме рабочая группа. Кстати, уже утвержден график приема избирательных документов, представляемых кандидатами. Подписи будут принимать в рабочие дни с 9 до 18 часов, в выходные дни — с 10 до 14 часов.

ИА «Орелград»