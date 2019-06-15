В Орле СК расследует дело выпавшего из окна ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина, чей ребенок выпал 14 июня из окна третьего этажа. Мужчине вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, отец находился в состоянии алкогольного опьянения и не принял должных мер по контролю за поведением ребенка. Трехлетний сын забрался на подоконник и выпал из окна. Он получил тяжелую политравму. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему продолжают оказывать помощь, сообщает СКР.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указано врелизе пресс-службы СУ СК России по Орловской области.

Напомним, в апреле Ливенский районный суд вынес решение по делу местной жительницы, чей ребенок выпал из окна. Двухлетний мальчик скончался в реанимации. Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев.

ИА «Орелград»