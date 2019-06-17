Директору орловской УК грозит 5 лет тюрьмы из-за долгов за свет

17.6.2019 | 12:24 ЖКХ, Новости

Дело передано в Орловский районный суд

Глава управляющей компании «Коммунсервис» предстанет перед судом из-за долгов организации перед «Орловским энергосбытом». Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

За прошлый год УК задолжала 2,8 млн рублей за электроэнергию, которую поставила «Коммунсервису». «Орловский энергосбыт» обратился в полицию, где завели дело о причинении имущественного ущерба.

Силовики установили, что директор тратил деньги жителей на обеспечение работы «Коммунсервиса». Ранее он уже был осужден за долги перед энергетиками, но условно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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