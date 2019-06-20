Силовики заинтересовались жалобой орловской учительницы Путину

20.6.2019 | 13:41 Новости, Общество

Не дожидаясь конца «Прямой линии», СК объявил доследственную проверку.

Следственный комитет по Орловской области проверит жалобу учительницы из Орла президенту Владимиру Путину. Напомним, она сообщила о зарплате в размере 10,7 тысяч рублей.

«Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Вопрос был озвучен корреспондентом во время обсуждения низких доходов россиян. Путин поручил проверить все случаи, когда жители получают зарплату ниже МРОТ (11,3 тыс. рублей).

ИА «Орелград»

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