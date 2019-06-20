Силовики заинтересовались жалобой орловской учительницы Путину

Не дожидаясь конца «Прямой линии», СК объявил доследственную проверку.

Следственный комитет по Орловской области проверит жалобу учительницы из Орла президенту Владимиру Путину. Напомним, она сообщила о зарплате в размере 10,7 тысяч рублей.

«Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Вопрос был озвучен корреспондентом во время обсуждения низких доходов россиян. Путин поручил проверить все случаи, когда жители получают зарплату ниже МРОТ (11,3 тыс. рублей).

ИА «Орелград»