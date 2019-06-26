Орловцев предупредили об ответственности за выпавших из окон детей

Прокуратура призвала родителей внимательнее следить за детьми.

Необычное обращение к жителям региона обнародовала прокуратура Орловской области. Надзорное ведомство обращает внимание родителей и законных представителей, что безопасность детей в жилье – это их полная ответственность. Именно они обязаны заботиться о здоровье детей в соответствии со статьей 38 Конституции РФ и статьей 63 Семейного кодекса РФ.

Обращение появилось после череды ЧП. По данным прокуратуры, в текущем году зарегистрировано уже четыре случая выпадения детей из окон многоэтажных домов. В трех случаях они получили тяжелые травмы, в одном случае ребенок погиб. Как уже сообщал «Орелград», летальный случай произошел 22 июня в Северном районе Орла. Родители оставили без присмотра двухлетнего малыша, тот залез на подоконник и выпал из окна. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

«Во всех случаях трагедии предшествовало оставление детей без надлежащего присмотра в комнате с открытым окном, — сообщили в прокуратуре региона. — Дети с помощью каких-либо предметов (стулья, коробки, цветочные горшки и другое) взбирались на подоконник, опирались на противомоскитную сетку, которая не предназначена для несения какой-либо нагрузки, и выпадали из окон».

Напомним, за причинение смерти по неосторожности статьей 109 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. По этой статье сотрудниками СУ СК России по Орловской области было заведено дело после гибели малыша в Северном районе. Статьей 118 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Прокуратура Орловской области призвала родителей и других законных представителей несовершеннолетних на «необходимость быть крайне внимательными, не оставлять детей без присмотра, держать окна в жилых помещениях в закрытом состоянии, либо на проветривании».

ИА «Орелград»