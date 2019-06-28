Клычков ответил на претензии в «фонтанизации» Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал работы по благоустройству Орла, которые многие считают излишними из-за в целом плачевного состояния города.

Тему поднял депутат Виталий Рыбаков. Он заявил, что в Орле появился новый термин – «фонтанизация», и напомнил скандальное рассмотрение вопроса о сквере Ермолова в горсовете.

«Город и так лапу сосет финансовую. А здесь фонтаны, фонтаны – кто их будет содержать при таком финансировании? Я обратился почти во все медицинские заведения области. Мне дали ответ – оборудования надо на несколько миллиардов. В третьей поликлинике руководитель написал, что все хорошо – наверное, под страхом, что его уволит [глава облздрава Иван] Залогин. Начал проверять – рентгенаппараты не работают. А вы [про] «фонтанчики, фонтанчики» – как это понимать?» — спросил Рыбаков Клычкова.

Глава региона ответил, что на сквер Ермолова выделено целевое финансирование, и направить эти деньги на другое направление невозможно. Решение принято лично главой Сбербанка Германом Грефом, заверил Клычков.

«К сожалению, на другие объекты их [деньги] направить было нельзя», — ответил губернатор и сказал, что помощь медучреждениям будет оказываться в рамках нацпроектов. Орловская область получит 3,5 млрд рублей на ремонт и обновление инфраструктуры.

Клычков добавил, что его удивляет позиция отдельных депутатов горсовета, хотя они и имеют на нее право: «150 млн рублей при наших с вами финансовых сложностях выделяют из внебюджетных источников, а мы говорим: «Нам не надо».

Напомним, накануне при голосовании в горсовете регламентная группа насчитала 26 голосов «за» и 4 «против» при присутствующих 29 депутатах. В знак протеста депутаты Сергей Елесин и Олег Карпиков покинули зал.

Мэр Орла Василий Новиков после сессии отменил результаты голосования и вынес вопрос на следующее заседание.

ИА «Орелград»