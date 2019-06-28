Облсовет создал комиссию по трудоустройству Перелыгина

28.6.2019 | 13:42 Новости, Политика

Обсуждение опять прошло не без споров

Орловский облсовет 28 июня учредил комиссию, которая рассмотрит вопрос о переходе депутата, руководителя фракции «Справедливая Россия» Руслана Перелыгина на постоянную работу в заксобрание.

Напомним, губернатор впервые в истории Орловской области наложил вето на решение парламента. Андрей Клычков не поддержал переход Перелыгина на постоянную работу в облсовет, хотя по закону он имеет полное право получить рабочее место.

На заседании в пятницу в очередной раз прозвучало, что заксобрание и так слишком много тратит на депутатов и вице-спикеров, работающих на постоянной основе. Нетрудно догадаться, что тему подняли депутаты Рыбаковы.

Народным избранникам ответила депутат Ирина Гоцакова, которую до рассмотрения этого вопроса не раз призывали следить за регламентом. Она упрекнула коллег, что те якобы знают регламент, но раз за разом говорят об одном и том же. Гоцакова напомнила, что вопрос о заместителях был принят на общем голосовании.

Спикер Леонид Музалевский отметил, что если в облсовете не будет постоянно работающих депутатов, обсуждать законопроекты будет некому. Народные избранники, занятые на других работах, зачастую не могут посещать комитеты.

После голосования Музалевский объявил, что комиссию создали единогласным решением. Это значит, что и Рыбаковы, выступавшие против трудоустройства Перелыгина, проголосовали «за».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования