Облсовет создал комиссию по трудоустройству Перелыгина

Обсуждение опять прошло не без споров

Орловский облсовет 28 июня учредил комиссию, которая рассмотрит вопрос о переходе депутата, руководителя фракции «Справедливая Россия» Руслана Перелыгина на постоянную работу в заксобрание.

Напомним, губернатор впервые в истории Орловской области наложил вето на решение парламента. Андрей Клычков не поддержал переход Перелыгина на постоянную работу в облсовет, хотя по закону он имеет полное право получить рабочее место.

На заседании в пятницу в очередной раз прозвучало, что заксобрание и так слишком много тратит на депутатов и вице-спикеров, работающих на постоянной основе. Нетрудно догадаться, что тему подняли депутаты Рыбаковы.

Народным избранникам ответила депутат Ирина Гоцакова, которую до рассмотрения этого вопроса не раз призывали следить за регламентом. Она упрекнула коллег, что те якобы знают регламент, но раз за разом говорят об одном и том же. Гоцакова напомнила, что вопрос о заместителях был принят на общем голосовании.

Спикер Леонид Музалевский отметил, что если в облсовете не будет постоянно работающих депутатов, обсуждать законопроекты будет некому. Народные избранники, занятые на других работах, зачастую не могут посещать комитеты.

После голосования Музалевский объявил, что комиссию создали единогласным решением. Это значит, что и Рыбаковы, выступавшие против трудоустройства Перелыгина, проголосовали «за».

ИА «Орелград»