Орловские магазины вынудили прекратить торговлю просрочкой

Потенциально опасные для здоровья продукты обнаружили в Мценске.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения были выявлены при проведении внеплановой выездной проверки шести торговых точек в городе Мценске.

На прилавках была обнаружена колбаса и пельмени без маркировок производителей. Кроме того, в реализации находилась продукция с истекшим сроком годности. В результате реализации были сняты партии пельменей и колбасы, варено-копченой и сырокопченой.

Решением арбитражного суда Орловской области общество, которому принадлежат торговые точки, было наказано административным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»