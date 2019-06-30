Под Орлом нашли колбасу, изготовленную неизвестно кем и неизвестно из чего

Сомнительные продукты питания были выявлены в Орловском районе.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, подозрительные изделия из якобы мяса были обнаружены в одном из магазинов Орловского района в ходе внеплановой выездной проверки. Был выявлен целый ряд нарушений.

«В частности, обнаружены колбасные изделия и мясные полуфабрикаты (крылья индейки, рагу свиное, котлеты, пельмени) без маркировок производителей с указанием даты выработки, сроков и условий хранения», — пояснили в ведомстве.

Общий вес недоброкачественной продукции составил почти 15 кг. Вся она была снята с реализации для последующей утилизации. На юрлицо было заведено административное дело. По итогам его рассмотрения арбитражный суд Орловской области оштрафовал магазин на 50 тысяч рублей.

Кроме того, было выдано предписание об устранении нарушений. В Россельхознадзоре заверили, что оно уже исполнено в полном объеме.

ИА «Орелград»