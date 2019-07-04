Орловский депутат-коммунист назвал активистов маргиналами

4.7.2019 | 9:46 Важное, Новости, Политика

Иван Дынкович не отстает от советника губернатора и лидера орловской КПРФ

Депутат горсовета Орла, кандидат в депутаты Госдумы от орловской КПРФ Иван Дынкович заявил, что противники благоустройства сквера Ермолова «превращаются в городских маргиналов». Об этом народный избранник заявил в социальных сетях, пост также опубликован в Telegram-канале орловской КПРФ.

«Своими практическими действиями вы превращаетесь в городских маргиналов. От критики недостатков вы переходите границу, где начинаются пересуды», — написал Дынкович.

По его мнению, из-за СМИ складывается впечатление о гражданском противостоянии за сквер Ермолова, и «доброе для орловцев дело преподносят как «наступление» на историю города». Большинство орловцев поддерживают фонтан, пишет Дынкович, не указывая источник информации.

  • Отметим, что пренебрежительное отношение орловских властей к остальным становится трендом. На этой неделе известный своим неподобающим чиновнику поведением советник губернатора Сергей Лежнев нахамил эксперту ЮНЕСКО Светлане Свеженцевой, которая вышла с одиночным пикетом против благоустройства сквера Ермолова.
  • А в июне сенатор от Орловской области, лидер орловских коммунистов Василий Иконников назвал сотрудников аппарата областного совета «обслугой депутатов».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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