Чиновник Лежнев нахамил орловчанке, выступившей против фонтана в сквере Ермолова: видео

Советник губернатора перебивал активистку и не давал ей высказаться

Орловчанка Светлана Свеженцева 2 июля вышла с одиночным пикетом против строительства фонтана в сквере Ермолова. К ней вышел советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев – и начал спорить с активисткой и хамить ей.

Свеженцева потребовала от Клычкова оставить сквер в покое и не навязывать орловцам представление о «прекрасном». А Сбербанку, который дает 150 млн на благоустройство, активистка предложила вложиться в другие, нужные Орлу проекты.

Лежнев поинтересовался у орловчанки, когда она в последний раз была в сквере Ермолова. Свеженцева ответила, что каждый день проходит по нему на работу. «Проходить и гулять – две разные вещи», — сказал советник, перебивая женщину.

«Я не понимаю людей, которые против этой красоты, — заявил Лежнев. – И никто этого не поймет из нормальных людей».

Активистка пыталась сказать советнику, что у них разные представления о городском пространстве. Однако Лежнев продолжил перебивать ее. Когда он наконец замолчал, Свеженцева попыталась изложить свою точку зрения:

«Я вам рассказываю: Орел сейчас напоминает человека, который одет в грязные штаны, грязную обувь, на нем грязная сумка. И на нем есть футболка – вот этот скверик».

Лежнев выдохнул и начал кричать: «Где вы раньше были? Где вы раньше были? Раньше вы где были? Почему вы сейчас проснулись-то все: Орел, футболка, грязный? Любите свой город и уважайте его! Да вы ничего не сделали, чтобы его любить! А мы приехали – и мы делаем! А вы ничего не сделали. Что вы сделали – с плакатом вышли? Почему вы против этого сквера? Где вы тогда были?» — неистовствовал советник.

Кстати Светлана Свеженцева — член Союза художников РФ, искусствовед, эксперт учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Затем Лежнев еще раз потребовал высказать четкую позицию – хотя Свеженцева постоянно пыталась это сделать, но советник раз за разом перебивал ее. Когда активистка сказала: «Хватит городу фонтанов», чиновник огрызнулся: «Вас забыли спросить!»

Это не первый случай хамского поведения Лежнева. Напомним все предыдущие:

назвал орловскую журналистику «хренью»;

солгал о встречах с главными редакторами орловских СМИ;

хвалился совместным ведением быта с врио губернатора;

обвинял журналистов в вымогательстве;

в сети появлялась информация об его отчислении из милицейского вуза за нарушение режима;

был замечен в плагиате публикаций;

споря с орловцем в сети о вояже Клычкова в Петербург на частном самолете, назвал оппонента «упырем» и «лошарой»;

рассказывал, как за вечер выпить и выкурить половину прожиточного минимума в Орловской области;

в ответ на критику ремонта улицы Васильевской назвал орловцев «навозными жуками»;

предлагал оппозиции справить нужду ему под дверь;

говорил «Гражданам Орла»: «В аду вас будут ждать ваши проекты»;

называл их же слабоумными.

ИА «Орелград»