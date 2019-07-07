Заброшенные земли под Орлом обернулись судом для экофермы

7.7.2019 | 15:04 Новости, Общество

Предприятие наказано крупным штрафом за заросшие поля.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, еще в марте этого года в Орловском районе прошла внеплановая выездная проверка в отношении экофермы.

Она арендует участки земель сельхозназначения на территории Неполодского сельского поселения. Ранее инспекторы установили, что эти участки не обрабатываются и не используются для сельскохозяйственного производства.

Экоферме выдали предписание, обязывающее вовлечь земли в оборот. Повторная проверка показала, что предприятие требования не выполнило. Земли по-прежнему заброшены.

На экоферму завели административное дело, материалы которого были переданы для рассмотрения в мировой суд. Компанию признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, ей выдано новое предписание.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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