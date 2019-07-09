Орловские приставы за день собрали 1,3 миллиона рублей

Собранные в ходе рейда средства были перечислены в бюджет.

Как сообщила помощник руководителя управления ФССП России по Орловской области Наталия Булгакова, в регионе был проведен специальный рейд. В нем приняло участие 103 группы судебных приставов. В течение одного дня они отработали более 4000 исполнительных производств.

«В результате непосредственно в рейдовом мероприятии должниками было оплачено более 1,3 миллиона рублей задолженности по фискальным платежам, — уточнила Наталия Булгакова. — Задолженность по фискальным платежам — это неоплаченные налоги, административные штрафы, таможенные сборы, госпошлина и иные обязательные платежи в бюджет, от своевременного пополнения которого напрямую зависит исполнение социальных обязательств государства».

В ходе рейда в рамках 40 исполнительных производств приставы составили акты описи и ареста имущества должников, стоимость которого, по предварительной оценке, составляет около 7 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках 948 исполнительных производств о взыскании фискальных платежей должникам были вручены требования об исполнении решений судов, постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждения об установлении временного ограничения на пользование специальным правом.

Руководителей организаций-должников предупредили о возможной уголовной ответственности.

ИА «Орелград»