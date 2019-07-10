Под Орлом мужчина жестоко расстреливает собак. Полиция реагирует очень странно

Сотрудники МВД не забирают тела животных и перекидывают решение вопроса друг на друга.

В деревне Крутая Гора Орловского района мужчина расстреливает бездомных собак, а полиция уклоняется от того, чтобы забирать трупы животных. Жители осторожно говорят, что стрелок – бывший высокопоставленный полицейский, и боятся произносить его имя. Уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Об инциденте рассказали в группе зоозащитников «ОСВВ г. Орел». В июле жители увидели, как из машины вышел человек, пристрелил бездомную собаку и уехал. Через несколько дней он убил еще одно животное.

8 июля сельчане вызвали полицию, которая была обязана забрать трупы животных и отвезти на экспертизу. Однако сотрудники оставили мертвых собак разлагаться. Одному из волонтеров пришлось дежурить возле погибших псов всю ночь, чтобы тела не выкрали.

По мнению зоозащитников, все основания для возбуждения уголовного дела есть – на телах собак нашли огнестрельные ранения, а рядом — пули. Но, кроме того, Россельхознадзору нужно провести ветеринарную экспертизу – услуга платная, и кто будет отдавать за нее деньги, непонятно. Волонтеры готовы сами оплатить экспертизу, но полицейские затягивают процесс.

«В настоящий момент все сотрудники полиции перенаправляют волонтеров друг от друга, не желая производить какие то действия по проблеме. Те кто работал вчера на месте, сегодня сменились и не работают. Сотовый участкового, которому передали дело, «абонент не отвечает». Главный по участковым отсутствует на месте. Дежурный говорит, что ничем помочь не может. На место так никто и не приехал больше, и трупы собак не забрал. Трупы разлагаются, и каждый час на счету», — пишут волонтеры (орфография и пунктуация сохранены).

Как стало известно «Орелграду», очевидцы в личных разговорах говорят, что стрелок – бывший полковник полиции. Нашему изданию не удалось выяснить его имя и фамилию – до возбуждения уголовного дела ее отказываются произносить, опасаясь встречного дела за клевету.

Обновление. Трупы собак 9 июля забрали неизвестные люди «в длинных желтых перчатках», сообщила «Орелграду» одна из волонтеров. Сотрудники полиции заявляют, что они не имеют отношения к изъятию тел. В ветлабораторию трупы также не поступали.

ИА «Орелград»