Клычков инициировал проверку главы Должанского района. Он публично жаловался на состояние местной больницы

Владимир Марахин связывает проверку именно со своим эмоциональным выступлением

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился проверить главу Должанского района Владимира Марахина, который две недели назад на заседании регионального правительства пожаловался на плохое состояние Должанской ЦРБ.

Что сказал Марахин? «Хочу доложить, что к больнице и поликлинике Должанского района даже приближаться страшно. Поликлиника не ремонтировалась ещё со времён райкома партии – с 1991 года. Мы, как кони, проводили [там] совещание стоя, даже стульев нет. Вот докладывают, что 11 млрд рублей [потратили] на здравоохранение. Нету у нас здравоохранения! Вымираем мы потихоньку!» — сказал Марахин 1 июля после доклада главы облздрава Ивана Залогина о выделении денег на медицину. Клычков тогда упрекнул главу района за жалобу: «Хорошо приезжать раз в полгода на заседание правительства и говорить о сложной ситуации».

«Проверку связываю со своим эмоциональным и правдивым выступлением на заседании областного правительства, которое прошло 1 июля. Я доложил о реальной обстановке в должанской больнице и поликлинике», — сказал Марахин изданию «Орелтаймс».

Реакцию Клычкова глава района считает странной.

«У нас что, нельзя ничего говорить на правительстве? Зачем мы тогда на него ездим? Облизывать ручки кабинетов? Должанский район старается сам выйти из всех положений, зная, что в области непростая ситуация с бюджетом», — заявил глава района.

Он подчеркнул, что принципиально не поехал на заседание правительства 15 июля, потому что пожаловался бы на ремонт дорог в Должанском районе. По словам Марахина, каток из Ливен приезжает в район всего на пару часов, а затем уезжает.

Чиновник заключил, что он лучше будет заниматься решением проблем района, чем «разговаривать разговоры» в стенах областной администрации.

Ранее Андрей Клычков попытался с помощью давления решить вопрос с «инакомыслием» главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной. После того как медик отказалась подписывать документы по скандальной информатизации здравоохранения, ее уволили.

На защиту Петиной встала прокуратура, но Клычков предпочел увести дело в суд. Экс-главврач выиграла его и добилась выплаты компенсации в размере 250 тысяч рублей.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

По итогам проверки чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. По мнению Петиной, областные власти искали зацепку, чтобы уволить ее по другой причине.

ИА «Орелград»