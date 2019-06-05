Клычков кошмарит врача, подавшего на него в суд?

Уже неделю в поликлинике №2 города Орла работает комиссия и проверяет деятельность прежнего руководства

Как стало известно «Орелграду», в конце мая в поликлинику №2 пришли около 10 человек. Они сказали, что у них есть положение о работе комиссии и приступили к инспекции.

Состав комиссии более чем показателен: сотрудники финансового департамента, сотрудники департамента здравоохранения, сотрудники фонда медицинского социального страхования. Работа заключалась в проверке деятельности учреждения и его руководителя Натальи Петиной за 2017-2018 годы. Ранее Петина отказалась подписывать акты по информатизации здравоохранения, после чего была уволена.

Примечательно, что как раз до отправления комиссии прокурор Орловской области Иван Полуэктов внес протест губернатору Андрею Клычкову о незаконном увольнении Петиной. Однако администрация Клычкова отклонила протест прокурора и увела дело в суд, который должен начаться завтра, 6 июня. Очевидно, что таким нехитрым способом чиновники решили подготовиться к суду и накопать в учреждении хоть какой-то негативной информации.

Как сообщил нашему изданию источник в поликлинике, маразм дошел до того, что проверяющие изъяли все карточки пациентов, которых обследовала Наталья Петина как хирург. Заактировали несколько лишних мешков цемента, оставшихся после стройки, и нашли закупку вакцины на 20 тысяч от гепатита не из бюджета Орловской области, а из фонда соцстрахования.

Очевидно, что все действия чиновников направлены не на стабилизацию конфликтной ситуации, а на ее разжигание. Тем более, что спустя два месяца после увольнения Петина не может вернуться на работу, а в результате суда, вероятнее всего, получит денежную компенсацию.

Сейчас стоит вопрос таким образом: является ли это проявлением самодурства отдельных подчиненных Андрея Клычкова – например, главы облздрава Ивана Залогина или советника Сергея Лежнева, — или это прямое указание губернатора топтать в суде заслуженного главврача, которая посмела защищать свои права в прокуратуре?

Состав комиссии скорее подтверждает, что именно губернатор повлиял на созыв комиссии. Так как вряд ли ТФОМС, департамент финансов или департамент здравоохранения способен созвать такую комиссию без проявления воли высшего должностного лица региона.

Тут возникает вопрос: к лицу ли Андрею Клычкову противостоять простому врачу, руководителю поликлиники? Его ли уровня соперник?

***

Скандалы в орловской медицине начали сменять друг друга, когда департамент здравоохранения возглавил Иван Залогин. Он приехал в Орел весной 2018 года, сменив Александра Лялюхина – его отправили руководить больницей им. Боткина. Залогин был начальником департаментом здравоохранения Белгородской области, но до назначения в Орел работал в госпитале для ветеранов войн. По работе в Белгороде чиновник был знаком с советником губернатора Сергеем Лежневым.

Через полгода власти Орловщины объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

В ноябре анестезиологи НКМЦ им. З.И. Круглой устроили забастовку. Они требовали повысить зарплату и оплатить им переработки. В больнице пришлось перенести несколько операций. Ситуацией интересовался Следственный комитет.

В феврале чиновники объявили о сокращении станции скорой помощи в Плещеевской больнице, которая обслуживает Орловский район. Им предложили перейти в ССМП областного центра, но отняли «сельские» выплаты.

Реформа вступила в силу с 1 апреля. Медики потребовали от Клычкова и Залогина доукомплектовать бригады и поднять зарплату. Реакции не последовало, и теперь фельдшеры готовы объявить «итальянскую забастовку» — работать на одну ставку и не выезжать поодиночке. Глава облздрава в ответ заявил, что медики «подогревают ситуацию в политических целях».

В марте 2019 года вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал об очереди в регистратуру областной поликлиники размером в 200 человек, отсутствии мест в гардеробе и большом количестве пациентов, ожидающих приема врача. Вице-спикер подчеркнул, что такое происходит из-за сокращения медработников на селе. На защиту Залогина бросился его старый знакомый Сергей Лежнев: он обвинил депутата во лжи и пиаре на проблемах, которые глава обздрава пытается решить.

ИА «Орелград»