На орловском заводе нашли продукты из будущего

Выявить подозрительное производство позволила система «Меркурий».

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, незаконное производство было выявлено в селе Паюсово Орловского района. Речь идет о предприятии «Орловский сыр». Разоблачить его помогла система электронной сертификации «Меркурий».

Инспекторы обратили внимание на то, что на предприятие «регулярно по электронным ветеринарным сопроводительным документам поступали молочные продукты, при этом выход продукции с указанного предприятия не осуществлялся».

Провести рейд инспекторам Россельхознадзора помогли сотрудники прокуратуры и полиции. В результате проверяющие обнаружили более 3 тонн обезличенной молочной продукции (предположительно, масло сливочное, масло топленое, сыр «Косичка» и масло топленое «Гхи») и продукции с будущей датой выработки.

Так, выявлено 72,8 кг масла топленого «Гхи» и 2461 кг сыра рассольного «Чечил классический» без маркировки и с будущей датой выработки, 81,6 кг творога и сыра с истекшим сроком годности, а также 24 кг немаркированного творога.

Кроме того, было обнаружено около 643 кг сырья маслоподобной консистенции, не имеющего маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность.

Сообщается, что на момент проверки в процессе производства находилось порядка 130 литров топленого масла, а также осуществлялась упаковка и маркировка маслоподобной продукции с будущей датой выработки.

Согласно наносимой производителем маркировке, недоброкачественная продукция предназначалась для реализации в крупной торговой сети.

«Указанная молочная продукция и сырье были изъяты из оборота и помещены на ответственное хранение до принятия решения об уничтожении, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — При проведении лабораторных исследований отобранных проб в масле сливочном выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки».

Сейчас в отношении предприятия проводится внеплановая выездная проверка.

ИА «Орелград»