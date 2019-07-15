СМИ: здание кинотеатра «Победа» продали под храм

По неподтвержденным данным, сумма сделки составила 45 млн рублей

Здание кинотеатра «Победа» в Орле было продано на аукционе 12 июля за 45 млн рублей, сообщили «Орловские новости». Победителем признано ООО «Орелагроюг», аффилированная с ливенским бизнесменом Сергеем Бутовым.

По данным издания, коммерсант планирует воссоздать на месте «Победы» Георгиевский храм, разрушенный в 1946 году.

Похожими идеями делилась интернет-приемная экс-главного архитектора Орловской области Ваагна Вермишяна в ноябре 2016 года. Церковь вместо кинотеатра «Победа» была одним из вариантов развития территории при строительстве Дворца бракосочетаний.

Отметим, что Богоявленский собор располагается в 350 метрах от кинотеатра «Победа». До собора Михаила Архангела чуть больше 600 метров.

ИА «Орелград»