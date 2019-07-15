В Орле зафиксирован случай отравления вяленой рыбой

Причиной отравления стал ботулизм.

В Орловской области в текущем году зарегистрирован один случай ботулизма. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, отравление было вызвано употреблением в пищу вяленой рыбы.

В связи с этим специалисты призывают жителей Орловской области соблюдать меры предосторожности. Эксперты напоминают, что причиной ботулизма может стать использование в пищу копченой и вяленой рыбы, а также мясных консервов домашнего приготовления.

«Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их вкусовых свойств, — говорят в Роспотребнадзоре. — В одной и той же банке ботулотоксин накапливается гнездами — зараженные участки рассеяны по всему содержимому банки. Поэтому не все люди, употреблявшие консервированные продукты из одной и той же банки, заболевают».

Первый явный признак проявления ботулизма – это нарушение остроты зрения. Дело в том, что мышцы глаз первыми после кишечника реагируют на ботулотоксин.

Во избежание пищевых отравлений специалисты рекомендуют не приобретать консервируемую продукцию, а также копченую и вяленую рыбу у частных лиц.

ИА «Орелград»