Работникам ООО «Строй-Проект-Сервис» не платили зарплату

Долг достиг 430 тысяч рублей

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ООО «Строй-Проект-Сервис», сообщили в ведомстве.

По данным следствия, руководство фирмы не платило работникам с марта 2017 по декабрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила более 430 тысяч рублей.

СК изучает обстоятельства совершенного преступления – в частности, проверяет бухгалтерскую документацию. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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