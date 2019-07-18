Активисты обвинили горсовет в лоббизме проекта фонтана в сквере Ермолова

«Граждане Орла» считают, что идея должна была сначала пройти публичные слушания

Орловский горсовет народных депутатов выступил лоббистом проекта благоустройства фонтана сквера Ермолова, считает координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров. Свою точку зрения он озвучил на пресс-конференции 18 июля.

Главный редактор «Орелграда» Владислав Числов поинтересовался у Неврова, как в идеальной ситуации должен был решаться вопрос со сквером. Активист ответил, что идея должна была пройти через несколько команд архитекторов, дизайнеров, урбанистов, каждая из которых должна была представить свою концепцию сквера.

«И в этот дискурс должны вовлекаться горожане. Фактически сначала должны проходить публичные слушания – и только потом, уже достигнув предварительного консенсуса, можно данный вопрос ставить на горсовет, — сказал Невров. — А сейчас горсовет выступил лоббистом этого проекта. Горсовет сказал: «То, что мы это все не обсуждаем — ничего страшного, что не было публичных слушаний. У нас же есть власть».

«Граждане Орла» добавили, что из-за сквера Ермолова в обществе наступил раскол: неофициальные опросы в СМИ говорят, что каждый второй орловец против фонтана.

Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

ИА «Орелград»