Болховский и Зареченский микрорайоны могут войти в состав Орла

19.7.2019 | 17:44 Новости, Общество

Это вполне вероятно, если Орловский район станет муниципальным округом

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орловского района хотят преобразовать его в муниципальный округ. Реформа предполагает объединение всех поселений и сокращение их администраций – останутся лишь представительства.

Публичные слушания по этому вопросу состоялись 16 июля. Как сообщает «Комсомольская правда», решение должны одобрить сначала райсовет депутатов, а потом и облсовет. Реорганизация состоится не раньше 2021 года.

У реформы есть еще одна важная деталь: если она произойдет, то микрорайоны «Болховский» и «Зареченский» полностью войдут в состав Орла. Сейчас «Болховский» является деревней Жилина Орловского района, «Зареченский» частично заходит в деревню Образцово.

Отметим, что ПАО «Орелстрой» продолжает строительство домов в обоих микрорайонах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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