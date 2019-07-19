В Орле назвали самый эффективный способ поиска работы

Эксперты рассказали, как можно трудоустроиться без созвонов.

Как сообщает управление труда и занятости, для многих жителей Орловской области наиболее эффективным способом поиска работы в текущем году оказались ярмарки вакансий. За первое полугодие 2019 года областная служба занятости провела таких акции.

«Возможностью пройти первоначальное собеседование без предварительных созвонов и других договоренностей воспользовались около 2000 человек, — говорят в управлении. — Так, по итогам ярмарки вакансий в центре занятости населения Кромского района с ООО «Мираторг-Курск», на которой было представлено 80 вакансий, более 20 человек из 50 посетителей мероприятия получили приглашения на работу».

В Покровском районе работу получил каждый четвертый из тех, кто пришел на ярмарку, а в Северном районе города Орла по итогам ярмарки вакансий с ООО «Железобетонные конструкции» было трудоустроено 15 из 72 соискателей.

ИА «Орелград»