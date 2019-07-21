Прокуратура выяснила, что творится с орловской землей

В ходе проверки были вскрыты массовые нарушения законодательства.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, прокурорские работники проверили работу чиновников на местах с невостребованными земельными долями. Напомним, массовый процесс распределения земельных долей от бывших колхозов прошел еще в 1990-е годы.

Невостребованные доли по закону должны быть вовлечены в оборот, а обязанности следить за этим возложена на органы местного самоуправления. Однако чиновники зачастую занимаются этим неохотно.

Более того, в ходе проверки было выявлено 67 муниципальных правовых актов о распоряжении невостребованными земельными долями, которые не соответствовали вышестоящим законам. Например, в одном из поселений Свердловского района не было предусмотрено преимущественное право выкупа таких земель фермерами и агропредприятиями.

В Ливенском районе еще в 2012 году нашли немало невостребованных долей. Властям на местах отводится три года на то, чтобы обратить такие участки в муниципальную собственность и выставить на торги. Однако в Галическом сельском поселении эти полномочия не реализованы до сих пор. Аналогичные нарушения были вскрыты в Новодеревеньковском, Мценском, Малоархангельском, Дмитровском, Покровском, Корсаковском и Болховском районах.

В Дмитровском, Покровском, Мценском районах вопреки закону информации о наличии земель сельскохозяйственного назначения в фонде перераспределения в свободном доступе не было

В Болховском районе были вскрыты факты незаконного предоставления земли в аренду. Эти договоры были оспорены в судебном порядке. В результате по искам прокуратуры 14 договоров аренды были признаны недействительными.

«Всего по результатам проведенных проверок прокурорами выявлено свыше 230 нарушений, внесено более 180 актов реагирования», — подытожили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»