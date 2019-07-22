«Зеленая роща» ликвидировала место временного накопления отходов в районе Подзавалово

22.7.2019 | 16:05 ЖКХ, Новости

Несколько дней перевозчик, привлеченный региональным оператором, вычищал под завязку забитый бытовыми отходами ангар

На прошлой неделе региональный оператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» наводил порядок близ деревни Подзавалово — на территории Урицкого района. От мусора очищен огромный ангар на территории одного из предприятии. По факту его складирования проводится проверка.

— Объем вывезенного отсюда мусора составил 5500 кубических метров, — пояснил главный инженер «УК «Зеленая Роща» Роман Субботин. — Для ликвидации последствий был привлечен перевозчик ООО «Экологистик». Несколько десятков крупногабаритных машин вывезли из ангара твердые коммунальные отходы.

На сегодня в реестре, который ведет регоператор, зарегистрировано 107 свалок. Эти свалки выявлены не только самой «Зеленой рощей», но и общественниками и неравнодушными жителями. Общий объем мусора составляет более 7767 кубических метров. 49 свалок ликвидировано. В частности, ликвидированы большие свалки в Образцово, на озере Светлая жизнь, ул. Северный парк. Региональный оператор продолжает работу в этом направлении и помощь жителей по выявлению свалок очень важна.

УК «Зеленая роща» просит при обнаружении несанкционированных свалок обращаться по удобному каналу связи:

ИА «Орелград»

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