В Орле завели второе дело о массовой гибели пчел

25.7.2019 | 17:00 Новости, Общество

На этот раз — в Малоархангельском районе

В Орловской области возбуждено второе уголовное дело о массовой гибели пчел из-за обработки полей химикатами. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, первое в России уголовное дело было возбуждено после гибели 300 пчелосемей в Корсаковском районе. По версии следствия, работники ООО «Отрадаагроинвест» допустили нарушения при обработке полей химикатами.

Во втором деле фигурирует гибель 286 пчелосемей в Малоархангельском районе. Следствие считает, что в июне 2019 года ООО «Ленинское» обработало поля горчицы и не предупредило об этом пчеловодов. В результате пчелы погибли из-за воздействия химикатов.

За делом установлен личный контроль главы СУ СКР по Орловской области Анатолия Щурова, добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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