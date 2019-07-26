«Деньги сразу» вызвали подозрение у УФАС

Орловские антимонопольщики проверят законность рекламы финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Орловского управления УФАС России, возбуждено антимонопольное дело в отношении компании, действующей под коммерческим обозначением «Деньги сразу».

Уточняется, что дело завели «по факту распространения наружной рекламы финансовых услуг- предоставления микрозаймов населению в городе Ливны». Подозрения вызвало то, что существенные условия предоставления услуг и само наименования фирмы в рекламе выполнены мелким и плохо читаемым шрифтом.

«Потенциальные клиенты могут вводиться в заблуждение, не имея возможности ознакомиться с важной информацией о финансовой услуге, лице ее предоставляющей, об условиях ее приобретения и использования, — объяснил руководитель Орловского УФАС Андрей Кирьянов. — Любой шрифт в рекламном тексте своим размером должен обеспечить нормальное восприятие потребителем всего содержания рекламной надписи, без дополнительно предпринимаемых усилий по разглядыванию какой-либо ее части».

Требования к объявлениям четко регламентируются Федеральным Законом «О рекламе». Согласно ему такие тексты должны быть добросовестными и достоверными.

Дело будет рассмотрено 20 августа, в случае признания факта нарушения закона заподозренной компании грозит крупный штраф.

ИА «Орелград»