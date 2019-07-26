«Деньги сразу» вызвали подозрение у УФАС

26.7.2019 | 11:43 Новости, Общество

Орловские антимонопольщики проверят законность рекламы финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Орловского управления УФАС России, возбуждено антимонопольное дело в отношении компании, действующей под коммерческим обозначением «Деньги сразу».

Уточняется, что дело завели «по факту распространения наружной рекламы финансовых услуг- предоставления микрозаймов населению в городе Ливны». Подозрения вызвало то, что существенные условия предоставления услуг и само наименования фирмы в рекламе выполнены мелким и плохо читаемым шрифтом.

«Потенциальные клиенты могут вводиться в заблуждение, не имея возможности ознакомиться с важной информацией о финансовой услуге, лице ее предоставляющей, об условиях ее приобретения и использования, — объяснил руководитель Орловского УФАС Андрей Кирьянов. — Любой шрифт в рекламном тексте своим размером должен обеспечить нормальное восприятие потребителем всего содержания рекламной надписи, без дополнительно предпринимаемых усилий по разглядыванию какой-либо ее части».

Требования к объявлениям четко регламентируются Федеральным Законом «О рекламе». Согласно ему такие тексты должны быть добросовестными и достоверными.

Дело будет рассмотрено 20 августа, в случае признания факта нарушения закона заподозренной компании грозит крупный штраф.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования