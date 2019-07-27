В Орловской области утвердили нормы для бомжей

Орловские ветераны, инвалиды и бомжи будут жить по новым нормам.

Правительство Орловской области утвердило нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении услуг организациями социального обслуживания граждан. Речь идет о государственных социальных учреждениях, в которых временно или постоянно проживают попавшие в беду люди.

Предыдущие нормы, установленные в 2014 году, нынешние региональные власти отменили и ввели свои. Согласно им не менее 9,2 квадратных метра должно быть выделено на одного человека в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических центрах, домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста, центрах социального обслуживания.

Минимальная норма для постояльцев психоневрологического интерната составляет 6 квадратных метров. Не менее 9 «квадратов» на одного человека учреждения обязаны выделять в домах-интернатах для детей с физическими и умственно-физическими недостатками.

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий обязан обеспечивать каждого своего «клиента», то есть бомжа, площадью не менее 5 квадратных метров.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области поручено «организовать необходимые мероприятия по реализации постановления».

ИА «Орелград»