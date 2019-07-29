Мэрия Орла попросила СМИ использовать название «Ленинский мост». Теперь мы будем называть его только Александровским

Администрация пытается быть настойчивой, но у нее не получается

Пресс-служба администрации Орла обратилась к городским СМИ с просьбой называть Александровский мост Ленинским. Власти во второй раз пытаются добиться от журналистов использовать советское, а не народное название объекта.

Чиновники вновь сослались на справку из госархива, согласно которой в июле 1919 года мост получил название в честь Ленина. В 1943 году его взорвали немцы, а в 1954 году был построен новый мост.

«Однако в последнее время в официальных источниках, объявлениях и распорядительных документах допускаются ошибочные толкования названия моста через реку Орлик в створе улицы Ленина. Вместо официального названия «Ленинский» используется название «Александровский» мост», — говорится в письме.

Сити-менеджер Александр Муромский в конце 2016 года распорядился применять название «Ленинский мост». Письмо получили структурные подразделения и СМИ. Сейчас чиновники решили напомнить об этом – видимо, потому что «Ленинский мост» не прижился ни в прессе, ни в сознании орловцев.

«Орелград» официально сообщает, что редакция будет использовать только одно название – «Александровский мост». Напомним, в марте 2017 года мы проводили опрос, результаты которого очевидны – за «Александровский мост» высказались 86% респондентов, «Ленинский» выбрали лишь 14%.

Насколько нам известно, использования ненародного названия «Ленинский мост» добиваются коммунисты. Мы считаем, что городской власти не стоит идти у них на поводу – лучше рассмотреть вопрос об официальном присвоении мосту его исторического названия, привычного для горожан.

Кстати, официальное название не помешало губернатору-коммунисту Андрею Клычкову назвать мост Александровским, когда он анонсировал праздничный врачебный прием в честь Дня защиты детей.

ИА «Орелград»