В Орле завели 138 дел за повторную пьяную езду

Пугающую статистику озвучила прокуратура.

Информация прозвучала на заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Было отмечено, что в первом полугодии 2019 года в Орловской области было выявлено более 600 нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. За отчетный период времени зарегистрировано 314 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 42 человека и 395 получили ранения.

«Ослаблена профилактическая работа органов УГИБДД, нарушения фиксируются соответствующими камерами, тогда как остается значительным число фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

По статистике, в минувшем полугодии в регионе было возбуждено 138 уголовных дел за повторную пьяную езду. То есть дела заведены на тех, кто ранее попадался пьяным за рулем, но вновь был уличен в таком же правонарушении.

«Распространены факты неисполнения наложенных административных наказаний, решений о лишении водительских прав, что приводит к фактической безнаказанности и новым нарушениям», — считают в надзорном ведомстве.

Кстати, по итогам коллегии орловским прокурорам было поручено проверить соблюдение законодательства при исполнении наложенных взысканий за нарушения Правил дорожного движения.

ИА «Орелград»