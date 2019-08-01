СК подтвердил возбуждение дела против Дениса Блохина

Действия чиновника попали под статью о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет подтвердил, что член правительства Орловской области — руководитель департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, Блохин совершил преступление, будучи главой КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он подписал документы о приемке работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина, хотя подрядчик не доделал их. Благодаря чиновнику фирма получила оплату в полном объеме.

«В настоящее время проводится необходимый объем следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Блохин продолжает работу и даже не был ознакомлен с материалами уголовного дела.

До 2014 года Денис Блохин был заместителем руководителя департамента строительства и ЖКХ. Затем он возглавил КУ ОО «Орелгосзаказчик» и курировал «юбилейные» стройки – реконструкцию театров, стадиона им. Ленина и другие крупные объекты.

В октябре 2016 года Блохин покинул «Орелгосзаказчик». В марте 2017 года его назначили главой департамента строительства и ЖКХ. После назначения в Орловскую область губернатор Андрей Клычков оставил Блохина на своем посту.

На сессии облсовета в октябре 2018 года во время обсуждения плачевного состояния орловских театров, переживших реконструкцию, Блохин попал под шквал критики депутатов. Чиновник рассказал, что подписавшие акты приемки должностные лица «уволены или уже не работают». Сам он в момент подписания был в отпуске, а банки, давшие гарантии, были ликвидированы.

Депутат Игорь Рыбаков предложил Блохину пройти проверку на детекторе лжи. Чиновник назвал предложение интересным. Состоялась ли проверка, неизвестно.

ИА «Орелград»