В страшном ДТП на «тамбовке» погибла женщина и пострадали пятеро

Столкнулись три автомобиля. От них почти ничего не осталось

В жутком столкновении на трассе «Орел-Тамбов» погибла 62-летняя женщина. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД по Орловской области.

Автокатастрофа случилась 5 августа в 21:25 на 19 километре. Автомобиль «Дэу Нексия» ехал в сторону Ливен, но вылетел на встречку и поочередно протаранил два ВАЗ-2114.

В одной отечественной легковушке пострадали 18-летний водитель, 15-летняя пассажирка и младенец. В другой травмы получил 30-летний водитель, его госпитализировали в реанимационное отделение. Водитель «Нексии», мужчина 41 года, также пострадал.

Погибшая была пассажиркой иномарки. Она скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП изучают сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

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