Суд объяснил, почему Блохина не отстранили от должности

Следствие не доказало, что он может продолжить «заниматься преступной деятельностью».

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла выступила с официальным разъяснением по вопросу отстранения Дениса Блохина от занимаемой им должности. Напомним, что он возглавляет областной департамент строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Накануне было подано ходатайство о временном отстранении его от должности. Из текста этого документа следует, что Блохин, будучи начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик», в 2015 году заключил с ООО «МосОблСтрой» государственный контракт на выполнение работ по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина».

«Орелгосзаказчик» принял на себя обязательства принять выполненные работы ООО «МосОблСтрой» на условиях контракта и оплатить их, — говорится в сообщении суда. -Блохин Д.А., используя свои служебные полномочия начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик», вопреки интересам службы, зная, что работы по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина», не завершены ООО «МосОблСтрой» в полном объеме, подписал установленные формы документов на оплату работ якобы выполненных в полном объеме».

Следствие считает, что в результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Кроме того, стадион так и не был подготовлен к полной эксплуатации. В судебном заседании следователь заявил, что Блохин может использовать свое должностное положение для оказания воздействия на свидетелей, уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, то есть воспрепятствовать производству по делу.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. По его мнению, органами предварительного следствия не было представлено конкретных доказательств, свидетельствующих о том, что Блохин может продолжить заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствует производству по уголовному делу.

«В настоящее время Блохин Д.А. в КУ ОО «Орелгосзаказчик» не работает, свидетели в его прямом подчинении не находятся, вся интересующая органы следствия рабочая документация по реконструкции ОГУ «Центральный стадион им. В.И. Ленина» была изъята и подвергнута экспертному исследованию, — заявили в суде. — Следствием не представлено доказательств, что свидетели и иные участники уголовного судопроизводства обращались с заявлением либо иным образом сообщали в правоохранительные органы либо следователю о незаконных действиях со стороны Блохина Д.А. по отношению к ним».

На основании изложенного суд в удовлетворении ходатайства следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о временном отстранении от должности руководителя департамента отказал.

ИА «Орелград»

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