Под Орлом прогремели взрывы

Спасатели уничтожили арсенал времен ВОВ.

Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области. Опасная находка была сделана в Болховском районе. Возле села Чегодаево было изъято и уничтожено пять артиллерийских снарядов калибра 45 мм, два 152-мм снаряда, три снаряда калибра 122 мм, восемь снарядов калибра 76 мм, шесть минометных мин 50 мм, двенадцать минометных мин калибра 82 мм, две 120-мм минометные мины, три гранаты Ф-1, а также 14 гранат РГД-33.

В общей сложности всего за одни сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ областной поисково-спасательной службы обезвредили 55 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В ГУ МЧС отмечают, что спасатели-взрывники выезжают на обезвреживание опасных находок практически ежедневно.

«Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей, — предупреждают в ведомстве. — Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам».

Спровоцировать детонацию боеприпаса может любое воздействие, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию.

ИА «Орелград»