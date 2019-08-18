Под Орлом мигрант приютил мигрантов и угодил под суд

18.8.2019 | 13:22 Новости, Общество

Необычное дело о незаконной миграции рассмотрели в Верховье.

Подробности процесса сообщили в Верховском районном суде. Перед ним предстал гражданин Узбекистана, которого обвинили в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Около года назад он предоставил жилья двум своим согражданам. Иностранцы должны были покинуть нашу страну, однако уклонились от этого и продолжали находиться в РФ уже незаконно. Их приятель об этом знал.

Несмотря на это, он дал им не только жилье, но и работу. Оба нелегала трудились на ремонте фасада здания МБУ «Межпоселенческая районная библиотека», расположенного в поселке Верховье. Кроме того, подсудимый обеспечил земляков предметами повседневного обихода и выплачивал деньги за работу, «создав условия для полноценного проживания».

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322.1 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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