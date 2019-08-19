Экономия на детях. В Орле проект реконструкции Детского парка меняют на ходу

ООО «Техспецкомплект», которое занимается ремонтом Детского парка, значительно отклоняется от утвержденного проекта реконструкции, выяснил «Орелград». Эту информацию косвенно подтверждают и городские власти, которые дали комментарий об отказе от закупки испанского оборудования в пользу некоего местного производителя. Сэкономленные деньги останутся у подрядчика, но парк после обновления может таить в себе опасность. Ведь по проекту было заложено совершенно иное оборудование под определенные объемы и определенные покрытия.

На прошлой неделе стройплощадку в Детском парке посетил губернатор Андрей Клычков. В соцсетях он гордо отчитался о высоком темпе и уровне работ и добавил, что «обратил внимание подрядчиков на необходимость строжайшего соблюдения всех требований безопасности».

Спустя пару дней наблюдатель за реконструкцией Татьяна Скалдина рассказала о том, что цены в смете якобы необоснованно завышаются. В качестве примера она привела пирамиду с горкой от испанской компании Galopin. По смете она стоит более 1,3 млн рублей. Скалдина нашла такой же объект на сайте столичной компании «Геркулес» стоимостью 570 тысяч рублей.

После этого управление капитального строительства сообщило, что уже на стадии подготовительных работ (заметим – не на стадии проектирования) было решено отказаться от испанского оборудования в пользу аналогичного российского.

Примечательно, что городские власти довольно избирательны к тому, чьи слова комментировать, а чьи оставлять без внимания. На чьи слова реагировать, а чьи пропускать мимо ушей. Они оперативно реагируют уже на вторую публикацию Скалдиной – в первый раз она также обращала внимание на завышенные цены в смете. И второй раз выходят вроде как победителями: смотрите, мы экономим, проверяем смету, выбираем местного производителя. Публикации «Орелграда» о финансовых нестыковках, в том числе о закупке гранита с наценкой 900%, остаются без внимания.

В контракте, уже заключенном с «Техспецкомплектом», была указана в детском оборудовании иностранная пирамида. Это означает одно: подрядчик установит более дешевое оборудование, а разница останется на его счетах.

Как выяснил «Орелград», это не единственная фривольность, которую позволили себе чиновники и подрядчик. Ставить инфраструктуру должна была компания Arbero, которая, например, возвела детскую площадку в парке «Зарядье» у стен московского Кремля.

В Орле от ее услуг отказались в пользу компаний, которые сделают дешевле. Но дешевле не значит качественнее. Arbero давала 10-летнюю гарантию на свои работы: если за этот период какой-то из объектов вышел бы из строя, фирма была бы готова восстановить все за свой счет. Смогут ли «заменители» Arbero дать такую же гарантию, неизвестно.

Напомним, однажды Орел уже погорел на желании держателей денег сэкономить. В 2018 году город закупил украшений и иллюминации на 26 млн рублей при начальной цене контракта 39 млн рублей. Победителем конкурса стал «Завод Металлоконструкций». Позже оказалось, что поставленные «солнышки» и «канделябры» выполнены не так, как предписано проектом. В 2019 году глава администрации Александр Муромский узнал, что в договоре не было пункта о гарантийном обслуживании, сильно удивился и поручил разыскать виновного. Был ли он найден, чиновники не сказали.

Кроме того, появилась информация, что в Детском парке установят меньше светильников, чем предусмотрено проектом, да и производитель светильников уже иной нежели тот у которого запрашивали информацию при составлении проекта. Субподряд отдали мелкой организации – опять же, все ради экономии.

Отдельного внимания заслуживает вывоз 500 кубометров земли с берега Орлика, где раньше жили животные. Из-за отходов их жизнедеятельности почва оказалась заражена различными бактериями, в том числе стафилококком, с превышением уровня в 20 раз. По нашим данным грунт оставили на месте присыпав его сверху другим и уже монтируют площадку – последнее видно на одной из фотографий, которую выложил Андрей Клычков.

Еще один пункт так называемой экономии — снос зданий возле амфитеатра. Проект предписывал разобрать оба. Но рабочие разобрали только одно – а второе начали отделывать. Словом, реальность будет сильно отличаться от тех картинок, которые показывали в областной администрации.

Несмотря на то, что 236 млн рублей на реконструкцию парка – это деньги Москвы, проект благоустройства был разработан на бюджетные средства. Отклонение в количественных, качественных и иных характеристиках от него фактически является нецелевой тратой бюджетных средств. С таким подходом можно вообще проект не разрабатывать, а просто строить как понравится подрядчику или чиновнику.

Сейчас мы наблюдаем такую игру: Общественности показали картинку, сделали проект, чтобы была возможность тратить бюджетные средства, а после этого начали кроить и делать как душе угодно под предлогом мифической экономии средств. Да, кто эти средства увидит кроме подрядчика? Экономия такого рода — это напоминает манипуляции для перераспределения сэкономленных бюджетных средств в пользу тех или иных субподрядчиков.

Будет ли от таких лихорадочных изменений парк лучше и качественней?

Напомним, Детский парк попал под массовое благоустройство, провозглашенное губернатором Андреем Клычковым. Ранее «Орелград» сообщал, что за 23,4 млн рублей компания «Триумф» сделает амфитеатр на 700 мест, а в прошлом году разрабатывалась документация на 16 млн и 1200 мест.

В июле очередной крупный контракт (236 млн) на преображение Детского парка получил «Техспецкомплект». Наряду с «Триумфом» эта фирма стала любимым подрядчиком орловских властей. Обе компании аффилированы с семьей Маркиных.

Редакция ИА «Орелград»