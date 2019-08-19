Еще одна начальница почты под Орлом попалась на присвоении

Дело передано в суд

Начальница одного из отделений почты Ливенского района предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области, который занимался расследованием уголовного дела.

Следствие считает, что в марте-мае 2019 года женщина, «имея доступ к вверенным ей наличным денежным средствам», похитила из кассы почтового отделения 32 тысячи рублей, которые клиенты отдали за услуги почтовой связи.

«В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — указано в пресс-релизе.

Напомним, в июле 2019 года начальницу почтового отделения в Малоархангельском районе осудили за аналогичное преступление. По версии следствия, женщина похищала не деньги, а продукты питания, бытовые предметы и иные вещи, которые продавались на почте.

Ее приговорили к полутора годам условного срока и потребовали возместить нанесенный ущерб.

ИА «Орелград»