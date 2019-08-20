Орловец схлопотал штраф за то, что не пришел на огород

Владелец участка пытался избежать внеплановой проверки.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, еще в мае этого года в отношении некого гражданина РФ была проведена внеплановая выездная проверка. Она прошла в Залегощенском районе.

Инспекторы обследовали участок земли сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории Октябрьского сельского поселения.

«Для участия в проверке собственнику было направлено уведомление об осмотре земельного участка, в связи с этим ему необходимо было явиться в здание администрации поселения, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Физическое лицо на осмотр не явилось, о невозможности явки не уведомило».

В результате на собственника был составлен административный протокол. Материалы дошли до мирового суда Залегощенского района. По итогам их рассмотрения нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.

ИА «Орелград»